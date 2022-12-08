Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год на $858 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом 858 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

За его принятие проголосовало 323 члена нижней палаты американского парламента. Утвержденная сумма военных расходов на 45 миллиардов долларов больше, чем предлагал президент США Джо Байден, отмечает агентство. Бюджет также включает 800 миллионов долларов на помощь Украине.

До этого сообщалось, что согласованный обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023-м финансовом году.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сравнил оборонный бюджет США с рождественской елкой. «Военные бюджеты последних лет стали для американских законодателей рождественской елкой, если употребить англосаксонский термин, то есть на них навешиваются цацки, которые дороги, внимание к которым привлечено у определенных групп законодателей», — заявил он.