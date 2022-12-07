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06:44, 7 декабря 2022Экономика

В США предусмотрели сотни миллионов долларов на помощь Украине

Комитеты по делам ВС Конгресса США предусмотрели $800 млн на помощь Украине в 2023 году

Фото: Leah Millis / Reuters

Согласованный обеими палатами Конгресса США оборонный бюджет на 2023 финансовый год предусматривает выделение сотен миллионов долларов в качестве помощи Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского военного ведомства.

Как следует из документа, проект оборонного бюджета расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023-м финансовом году.

Ранее Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере 858 миллиардов долларов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, каковы пределы помощи Вашингтона Киеву, воздержался от прямого ответа, отметив, что США «стремятся поддерживать [украинцев]».

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Марина Совина
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