Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 7 января 2023Россия

На трассе спасли замерзающих в сломавшемся автобусе российских туристов

В Нижегородской области спасли замерзающих в сломавшемся автобусе российских туристов

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На трассе в Нижегородской области спасли замерзающих в сломавшемся автобусе российских туристов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Отмечается, что ночью в субботу, 7 января, следовавший по маршруту МоскваУльяновск экскурсионный автобус совершил аварийную остановку возле Арзамаса. Впоследствии на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, после чего жителей Ульяновской области доставили в гостиницы указанного города.

«58 человек, в том числе 26 детей, были отправлены с места аварийной остановки на автобусах и размещены в трех гостиницах города Арзамаса», — говорится в заявлении ведомства. Также указывается, что из Ульяновска для перевозки пассажиров к месту жительства выехали два резервных транспортных средства.

В декабре сообщалось, что в городе Кунгуре Пермского края на улице насмерть замерзла учительница физкультуры из местного лицея. По информации источников портала, после корпоратива в ресторане женщина села в такси до дома на улице Ленина, однако водитель по неизвестной причине высадил ее в поселке Машзавод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели более 120 бойцов ВСУ в четырех атаках
На трассе спасли замерзающих в сломавшемся автобусе российских туристов
Посол Украины заявил о «непостижимых» потерях в живой силе
Стало известно о «тяжелом состоянии» Никиты Михалкова
В США назвали сроки обучения военных ВСУ применению ЗРК Patriot
Умер сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер
В Москве подросток попал в реанимацию после травмы на эскалаторе
В Европе выросли инвестиции в работающие с оборонной промышленностью компании
В Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО
Православный священник поделился впечатлениями от перевоплощения в Деда Мороза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.