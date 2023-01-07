На трассе спасли замерзающих в сломавшемся автобусе российских туристов

В Нижегородской области спасли замерзающих в сломавшемся автобусе российских туристов

На трассе в Нижегородской области спасли замерзающих в сломавшемся автобусе российских туристов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Отмечается, что ночью в субботу, 7 января, следовавший по маршруту Москва — Ульяновск экскурсионный автобус совершил аварийную остановку возле Арзамаса. Впоследствии на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, после чего жителей Ульяновской области доставили в гостиницы указанного города.

«58 человек, в том числе 26 детей, были отправлены с места аварийной остановки на автобусах и размещены в трех гостиницах города Арзамаса», — говорится в заявлении ведомства. Также указывается, что из Ульяновска для перевозки пассажиров к месту жительства выехали два резервных транспортных средства.

В декабре сообщалось, что в городе Кунгуре Пермского края на улице насмерть замерзла учительница физкультуры из местного лицея. По информации источников портала, после корпоратива в ресторане женщина села в такси до дома на улице Ленина, однако водитель по неизвестной причине высадил ее в поселке Машзавод.