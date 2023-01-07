В Германии заявили о разжигании конфликта из-за поставок вооружения Украине

Немецкие депутаты Вагенкнехт и Вайдель заявили о последствиях поставок БМП Marder Украине

Поставки вооружения Киеву со стороны Запада разжигают украинский конфликт, а большая часть граждан Германии не поддерживает решение властей отправить военную технику. Об этом заявили председатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и депутат немецкого бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

«Федеральное правительство разжигает самый опасный конфликт со времен Второй мировой войны вопреки воле большинства населения и собирается совершенно безответственно пойти на новый виток эскалации с поставками БМП (боевые машины пехоты — прим. «Ленты.ру») Marder вместо того, чтобы полагаться на дипломатию», — считает Вагенкнехт.

Депутат от фракции «Левых» сослалась на результаты исследования, которые опубликовал портал Tagesschau. Согласно ему, жители страны не хотят роста трат Берлина на Киев: 67 процентов опрошенных не поддерживают увеличение поставок, обратила внимание Вагенкнехт. В свою очередь, Вайдель отметила, что «необразованное правительство азартных игроков» ставит Германию на грань третьей мировой войны вместо того, чтобы работать над переговорным процессом.

5 января сообщалось о намерении США предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, ФРГ планировала отправить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Во время переговоров лидеры государств Джо Байден и Олаф Шольц выразили «общую решимость» продолжать финансовое и военное содействие Украине «столько, сколько потребуется».