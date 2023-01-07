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18:41, 7 января 2023Мир

В Иране казнили участников беспорядков за убийство ополченца

В Иране двоих участников беспорядков казнили за убийство исламского ополченца

Фото: Jin-Man Lee / Reuters

Двух участников беспорядков в Иране казнили за убийство бойца исламского народного ополчения «Басидж», сообщает ТАСС. Смертный приговор привели в исполнение через повешение.

«Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хосейни, главные участники преступления, приведшего к мученической гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, повешены сегодня утром», — сообщили в пресс-службе судебной власти Ирана.

В Европейском союзе уже отреагировали на произошедшее. Брюссель потрясен казнью двух граждан Ирана, арестованных в связи с продолжающимися протестами, заявили в Европейской службе внешних связей.

В конце декабря 25-летнюю иранку Махсу Пейрави приговорили к десяти годам тюремного заключения за «поощрение проституции» после того, как она сняла платок во время акции протеста в Тегеране.

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Василий Мека
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