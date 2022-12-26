Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 26 декабря 2022Мир

Протестующая в Иране получила 10 лет тюрьмы за снятие платка

25-летней иранке, задержанной на протесте в Тегеране, дали 10 лет тюрьмы за снятие платка

Фото: Shutterstock

25-летнюю иранку Махсу Пейрави приговорили к десяти годам тюремного заключения за «поощрение проституции» после того, как она сняла платок во время акции протеста в Тегеране. Об этом пишет Daily Mail.

Тегеранский революционный суд вынес обвинительный приговор против Пейрави 25 декабря. Ее признали виновной в «поощрении коррупции и проституции», а также в «собрании и сговоре». Иранку задержали 17 октября на акции протеста — она сняла платок и махала им над головой. Многие протестующие, вышедшие на улицы Ирана, использовали этот жест в знак протеста против угнетения женщин в стране.

Материалы по теме:
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
26 сентября 2022
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022

За время протестов в Иране, которые начались в середине сентября, погибли не менее 200 человек. 22 ноября пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Иране за последние два месяца были убиты более 300 человек. По некоторым данным, число жертв достигает 469 человек.

Помимо этого, Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. Двоих протестующих уже казнили. В стране также вынесли более тысячи обвинительных приговоров участникам протестов после призыва иранских депутатов к возмездию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
В Госдуме объяснили идею о поправках по налогам для покинувших страну россиян
В Киеве введены аварийные отключения света
Неизвестный изрезал российскую пенсионерку и ее внука-подростка
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы
Умер автор песен Алсу и Татьяны Овсиенко
В Совфеде ответили на планы Украины добиться исключения России из Совбеза ООН
Умер автор песен Алсу и Жасмин Александр Шевченко
Кадыров пообещал «перещелкать» американские системы Patriot
Минобороны заявило об уничтожении ремонтного пункта ВСУ с системами HIMARS в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.