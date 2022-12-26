Протестующая в Иране получила 10 лет тюрьмы за снятие платка

25-летней иранке, задержанной на протесте в Тегеране, дали 10 лет тюрьмы за снятие платка

25-летнюю иранку Махсу Пейрави приговорили к десяти годам тюремного заключения за «поощрение проституции» после того, как она сняла платок во время акции протеста в Тегеране. Об этом пишет Daily Mail.

Тегеранский революционный суд вынес обвинительный приговор против Пейрави 25 декабря. Ее признали виновной в «поощрении коррупции и проституции», а также в «собрании и сговоре». Иранку задержали 17 октября на акции протеста — она сняла платок и махала им над головой. Многие протестующие, вышедшие на улицы Ирана, использовали этот жест в знак протеста против угнетения женщин в стране.

За время протестов в Иране, которые начались в середине сентября, погибли не менее 200 человек. 22 ноября пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Иране за последние два месяца были убиты более 300 человек. По некоторым данным, число жертв достигает 469 человек.

Помимо этого, Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. Двоих протестующих уже казнили. В стране также вынесли более тысячи обвинительных приговоров участникам протестов после призыва иранских депутатов к возмездию.