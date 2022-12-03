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14:32, 3 декабря 2022Мир

В Иране раскрыли число погибших в ходе последних протестов

Совбез МВД Ирана заявил о 200 погибших в ходе последних протестов в стране

Фото: WANA / Reuters

Около 200 человек погибло в Иране в ходе протестов в течение последних нескольких недель. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Совет безопасности Министерства внутренних дел страны.

Среди жертв — сотрудники безопасности, погибшие в терактах, мирные граждане, которые погибли в результате ликвидации «враждебных группировок» и в беспорядках, а также члены вооруженных контрреволюционных и сепаратистских группировок.

В заявлении также сказано, что протесты нанесли административным, общественным и частным организациям ущерб, который оценивают в триллионы иранских риалов (1 триллион риалов равен приблизительно 1 миллиарду 474 миллионам 56 тысячам российских рублей).

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Протесты и беспорядки начались в Иране в середине сентября. Они вызваны смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. 22 ноября пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Иране за последние два месяца было убито более 300 человек.

В ноябре Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. В стране также вынесли более тысячи обвинительных приговоров участникам протестов после призыва иранских депутатов к возмездию.

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Сергей Истомин
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