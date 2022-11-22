В ООН назвали критической ситуацию в Иране с 300 убитыми в ходе протестов

Reuters: в ООН назвали критической ситуацию в Иране с 300 убитыми за последние два месяца

Из-за ужесточения реакции властей Ирана на проходящие в стране протесты за последние два месяца было убито более 300 человек, заявил пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Его слова приводит Reuters.

«Рост количества убитых в результате протестов в Иране, в том числе убийство двух детей в эти выходные, и ужесточение реакции сил безопасности говорит о критической ситуации в стране», — сказал он в ходе брифинга в Женеве.

Представитель Управления верховного комиссара по правам человека Джереми Лоуренс также выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Иране. По сведениям управления, при подавлении протестов в стране были убиты более 40 несовершеннолетних.

Ранее Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни. Кроме того, в стране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о возмездии.

С середины сентября в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.