В США оценили отношение Европы к конфликту на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Европу не интересует конфликт на Украине

Большая часть граждан Европы не интересуется конфликтом на Украине и не хочет иметь с ним ничего общего, оценил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что местным правительствам «об этом хорошо известно». Макгрегор объяснил, что это особенно ярко выражается в размере финансовой помощи Украине, которую предлагают США и европейские страны. По его мнению, именно «из-за реального отношения европейцев» к ситуации на Украине Вашингтон вынужден уговаривать союзников увеличивать помощь Киеву.

Накануне США выделили Украине еще три миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи — он стал крупнейшим за все время с начала военных действий. В новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон предоставил Киеву 225 миллионов долларов, средства предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».

Позднее аналитики газеты The New York Times оценили, что новая военная помощь со стороны Запада, в том числе обещание предоставления Украине бронемашин, свидетельствует о продолжении поддержки новых наступательных операций в ближайшие месяцы.