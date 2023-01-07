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01:21, 7 января 2023Экономика

Россиянам напомнили о росте пенсий с января

Экономист Финогенова напомнила, что с 1 января пенсии проиндексируют на 4,8 процента

Фото: Pixabay

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» напомнила россиянам, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии.

Так, для неработающих пенсионеров рост выплат составит порядка 4,8 процента. В 2023 году россиянам повысят фиксированную часть страховой пенсии (с 7220,70 рубля до 7567,30 рубля) и стоимость пенсионного балла (с 118,09 до 123,76 рубля).

Кроме того, с 1 января в России увеличили размер прожиточного минимума на 3,28 процента. Поэтому, пенсионерам, чья пенсия окажется ниже этого показателя, в регионах автоматически доплатят до нового уровня. «В среднем по РФ ПМП с 1 июня 2022 года составлял 11 970 рублей, и его размер увеличится с 1 января 2023 года до 12 363 рублей», — сказала экономист.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о том, что с 1 января 2023 года вступили в силу новые правила доставки денежных выплат пенсионерам.

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Марина Совина
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