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05:07, 7 января 2023Мир

Американские ВМС сократили активность своих кораблей в Тайваньском проливе

Bloomberg: ВМС США сократили своих активность кораблей в Тайваньском проливе

Фото: Reuters

Военно-морские силы США сократили активность своих кораблей в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что за 2022 год через пролив прошли всего девять кораблей американских ВМС. Помимо этого, было совершено лишь четыре операции «по свободной навигации». Издание считает, что таким образом Вашингтон может придерживаться курса на снижение напряженности с Пекином по вопросу Тайваня.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Китая назвали проход ракетного эсминца США класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) через Тайваньский пролив неприкрытой попыткой Штатов поднять рекламную шумиху. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И отметил, что китайские ВС сделали эсминцу предупреждение и постоянно следили за его перемещениями, а ситуация полностью контролировалась.

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Марина Совина
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