Сенатор Пушков: в поставках газа произошел «большой разрыв» между Европой и Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале описал «большой разрыв» между Европой и Россией в вопросе поставок газа.

«Произошло то, что я называю "большим разрывом" между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по "Северному потоку"», — заявил сенатор.

Пушков добавил, что взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» поставил крест даже на теоретической возможности возобновления поставок газа в Германию.

Сенатор указал, что поставки газа служили основой особых отношений между Москвой и Берлином даже в период холодной войны. По его словам, их прекращение отбрасывает ситуацию на 50 лет назад, к периоду до соглашения «газ-трубы», заключенному между СССР и ФРГ в 1970 году и получившему название сделки века из-за предполагаемого сотрудничества на десятилетия.

Ранее глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг предупредил, что связь между США и Европой может разрушиться из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики.