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05:39, 6 января 2023Интернет и СМИ

Названы причины разрушения связи между США и Европой

GT: связь США и Европы разрушится из-за изоляции после Байдена и топливной политики
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Связь между США и Европой может разрушиться из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики. Такие причины назвал глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в статье для Global Times (GT).

По его мнению, Европа будет вынуждена отделиться от США по двум причинам. Разлад может произойти в случае, если пост-байденовская Америка станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне. Вторая возможная причина разрыва может заключаться в сильных антиамериканских настроениях в Европе из-за санкций, отмены всего российского, разрушения «Северного потока-2» и продажи США сжиженного газа по высокой цене.

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Как заявил Оберг, Европа стала сильнее зависеть от США и вынуждена «слепо подчиняться» Белому дому в вопросе Украины из-за того, что не смогла построить мир с Россией, справиться с миграционным кризисом 2015 года и пострадала от пандемии COVID-19.

В то же время эксперт считает, что в случае краха Запада остальные страны проявят мудрость, чтобы смягчить свою политику и оказать ему помощь, но не в ущерб своим интересам. Оберг призвал сделать все, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и Востоком, поскольку она «помешает нам решить насущные проблемы человечества».

Ранее известный американский инвестор Джим Роджерс предрек рост напряженности в отношениях Вашингтона с Европой на фоне экономических проблем Евросоюза (ЕС). По словам Роджерса, многие европейцы недовольны и не понимают, почему должны сейчас страдать.

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Марина Совина
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