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17:51, 7 января 2023Мир

В США назвали преимущество России в конфликте с Украиной

Экс-разведчик США Риттер назвал преимуществами России над Украиной вооружение и время

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия будет готова к боевым действиям до момента, пока на Украину поставят обещанное Западом вооружение. О преимуществах российской стороны рассказал отставной офицер американской разведки Скотт Риттер, цитирует РИА Новости.

«К несчастью для Украины и остальных (западных стран — прим. «Ленты.ру») России не нужно ждать. (...) Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине», — считает он.

Риттер отметил сложность процесса передачи техники Вооруженными силам Украины (ВСУ). Вооружение, находящееся на складе, необходимо вывезти, привести в рабочее состояние, далее отправить Киеву, а затем обучить украинских военнослужащих использовать его, и только после этого применять, добавил отставной офицер. Как он утверждает техника появится на поле боя не раньше апреля, мая или июня. Кроме того, вооружение может стать мишенью для ВС РФ во время транспортировки, уточнил Риттер.

Ранее экс-офицер американской разведки заявил, что решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине разрушило планы западных государств. По его словам, это стало для Запада непредсказуемым событием.

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Кристина Есикова
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