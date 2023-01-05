В США заявили о разрушении Путиным планов Запада

Экс-разведчик США Риттер: решение Путина о проведении СВО разрушило планы Запада

Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине разрушило планы Запада, став для него непредсказуемым событием. Об этом заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью китайскому изданию Global Times.

«Я думаю, что в конце 2021 года и начале 2022 года было много обсуждения потенциальных военных действий России против Украины. Однако я уверен, что многие на Западе не рассматривали всерьез вариант, при котором Россия действительно так поступит. Они считали, что последствия военной операции на Украине будут настолько жесткими и катастрофическими для России, что она воздержится от этого», — сказал он.

Риттер добавил, что НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять, потому что Россия смогла это сделать и дала понять, что ее терпению есть предел и что она может пойти на многое «в ответ на безответственные действия стран Запада».

По его мнению, ни Украина, ни Германия, ни Франция никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, а использовали их как прикрытие для создания армии НАТО, которая могла бы решить проблемы Донбасса военным путем.

«Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию», — считает Риттер.

Ранее Риттер заявил, что истинная цель политики США в отношении Украины — чистое зло, направленное на смерть целой нации, которую они постоянно называют своими друзьями. По его мнению, своими действиями Вашингтон хочет навредить Москве, а не оказать помощь Киеву, реализуя против России план борьбы «до последнего украинца».