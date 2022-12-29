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05:16, 29 декабря 2022Мир

Бывший американский разведчик назвал целью политики США смерть украинской нации

Экс-разведчик США Риттер назвал политику Вашингтона по Украине чистым злом

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens назвал истинную цель политики США в отношении Украины. По его словам, это — чистое зло, нацеленное на смерть целой нации.

«Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями», — заявил бывший разведчик Вооруженных сил США.

Он отметил, что своими действиями Вашингтон преследует цель нанести ущерб Москве, а вовсе не помочь Киеву. Риттер отметил, что США реализуют план по борьбе против России «до последнего украинца», в которой Киев не сможет победить. Он отметил, что внешняя политика США по отношению к Украине — «определение зла», а все кто занимается ее реализацией автоматически становятся их пособниками.

Ранее аналитик турецкой газеты Yeni Çağ Наим Бабюроглу сообщил, что американское руководство использует Киев как средство борьбы с Москвой. По словам журналиста, Вашингтон стремится затянуть украинский кризис и надеется извлечь из него выгоду.

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Марина Совина
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