Лукашенко призвал «сделать шаг навстречу» сбежавшим из Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко призвал «сделать шаг навстречу» сбежавшим из республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «сделать шаг навстречу» гражданам, уехавшим из республики. Его слова передает БЕЛТА.
«Даже и те сбежавшие из Беларуси сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. (…) Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись», — сказал президент в ходе посещения в Рождество храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.