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12:58, 7 января 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал «сделать шаг навстречу» сбежавшим из Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко призвал «сделать шаг навстречу» сбежавшим из республики

Фото: Andrei Stasevich / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «сделать шаг навстречу» гражданам, уехавшим из республики. Его слова передает БЕЛТА.

«Даже и те сбежавшие из Беларуси сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. (…) Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись», — сказал президент в ходе посещения в Рождество храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

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Кристина Есикова
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