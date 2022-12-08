Лукашенко объявил амнистию

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон об амнистии ко Дню народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства», согласно которому на свободу из тюрем выпустят сразу несколько категорий заключенных. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечает агентство, документ был разработан по личному поручению главы государства. По решению президента от наказания будут освобождены лица, не представляющие для общества большой опасности, совершившие нетяжкие преступления.

Речь идет в том числе о несовершеннолетних, беременных женщинах, пенсионерах, части инвалидов, ветеранах боевых действий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также всех, кто получил ранение во время службы в армии.

«При этом действие закона об амнистии не будет распространяться на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности», — уточняют журналисты.

Белорусский День народного единства был учрежден Лукашенко в 2021 году, его отмечают 17 сентября. В этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам реализации пакта Молотова — Риббентропа с Третьим рейхом.