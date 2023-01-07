Новый спикер палаты представителей не упомянул Украину в приоритетах работы

Кевин Маккарти не упомянул Украину в приоритетах работы палаты представителей США

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, говоря о приоритетах работы, не упомянул Украину. На это обращает внимание ТАСС.

В числе обязательств законодателей Маккарти назвал сильную экономику, обеспечение свобод внутри страны, а также подотчетность правительства. Кроме того, среди приоритетов спикер назвал противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой и конкуренцию с Пекином.

Агентство обратило внимание на то, что в своей речи Маккарти ни разу не упомянул ситуацию на Украине и выделение средств на оказание помощи Киеву.

Кевин Маккарти был избран на пост спикера палаты представителей Конгресса, который считается третьим по значимости в США, в ночь на 7 января. После этого он заявил, что новая палата представителей хочет, чтобы США выиграли в экономической борьбе с Китаем, а также сказал о намерении прекратить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны.