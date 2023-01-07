Новый спикер палаты представителей захотел прекратить расточительные траты США

Новый спикер палаты представителей Маккарти захотел прекратить расточительные расходы США

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что намерен прекратить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании палаты представителей Маккарти заявил, что «нет ничего более важного, чем дать возможность американским семьям жить и наслаждаться жизнью». По словам спикера, чтобы достичь этого, необходимо прекратить расточительные расходы Вашингтона, снизить цены на товары, топливо, автомобили и жилье. Помимо этого, надо остановить рост госдолга, считает он.

В ночь на субботу, 7 января, за Кевина Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. После этого он заявил, что новая палата представителей хочет, чтобы США выиграли в экономической борьбе с Китаем. Ранее в рамках борьбы за место спикера нижней палаты Маккарти предлагал сократить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на 75 миллиардов долларов.

Конгрессмены не могли исполнять свои обязанности до избрания нового спикера палаты, голосование началось 3 января. Палата представителей Конгресса США не смогла договориться о кандидате с первого раза впервые за 100 лет. В последний раз избрать спикера в первом этапе голосования не смогли только в 1923-м, в общей сложности в истории США было 14 подобных моментов.