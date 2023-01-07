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09:40, 7 января 2023Мир

Спикером Палаты представителей США избрали республиканца

CNN: республиканец Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей США
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

После длительных переговоров и 15 тура голосования спикером Палаты представителей США был избран представитель Республиканской партии Кевин Маккарти. Об этом сообщает CNN.

За него проголосовали 216 конгрессменов. С отрывом в четыре голоса за Маккарти следовал лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис. Остальные шестеро законодателей не оказали поддержки ни одному из кандидатов.

Избранный спикер заявил, что новая Палата представителей хочет, чтобы США выиграли в «экономической борьбе» с Китаем. Ранее в рамках борьбы за место спикера нижней палаты Маккарти предлагал сократить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на 75 миллиардов долларов.

Конгрессмены не могли принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до избрания нового спикера палаты. Голосование началось 3 января, Палата представителей Конгресса США не смогла договориться о кандидате с первого раза впервые за 100 лет. В последний раз избрать спикера в первом раунде голосования не удалось в 1923 году, в общей сложности в истории США было 14 подобных ситуаций.

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Мария Грушко
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