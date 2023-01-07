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17:25, 7 января 2023Мир

Байден убежал от журналистов и попал на видео

The Hill опубликовало видео с убегающим от журналистов президентом США Байденом

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме по случаю второй годовщины беспорядков в Капитолии, после чего скрылся от журналистов. Инцидент попал на видео, которое опубликовало в своем Twitter-аккаунте издание The Hill.

На кадрах видно, как американский лидер выходит и здания и направляется к ожидающим его за ограждением представителям СМИ. Сначала Байден протягивает журналистам руки, приветствуя их, однако затем проходит мимо, разворачивается и бежит трусцой по направлению к своему вертолету.

После этого глава государства поднимается на борт воздушного судна, которое должно было доставить его в Уилмингтон, штат Делавэр.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления Байден неправильно назвал дату штурма Капитолия. Американский лидер заявил, что беспорядки произошли в июле, а не в январе. Кроме того, он не смог вспомнить фамилию одного из защитников Капитолия.

Варвара Кошечкина
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