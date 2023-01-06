Байден во время выступления ошибся в дате штурма Капитолия

Президент США Джо Байден оговорился и «перенес» дату штурма Капитолия с января на июль

Американский президент Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе, пишет РИА Новости.

Политик во время выступления оговорился и «перенес» дату штурма здания Конгресса. «Случившееся 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать», — ошибся он.

Кроме того, Байден не смог вспомнить фамилию одного из защитников Капитолия, но сидевший за спиной охранник Конгресса подсказал ему.

6 января 2021 года протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал Сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.