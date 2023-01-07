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15:05, 7 января 2023Бывший СССР

Посол Украины заявил о «непостижимых» потерях в живой силе

Посол Украины в Великобритании Пристайко заявил, что Киев теряет солдат «направо и налево»

Фото: Reuters

Киев не объявляет точных цифр, однако потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромны и непостижимы, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek.

«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны, непостижимы», — сказал дипломат.

Также, по мнению Пристайко, боевые действия на Украине дают Западу «уникальный шанс». «В мире не так много стран, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над заклятым врагом», — объяснил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте против России.

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Василий Мека
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