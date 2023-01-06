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22:42, 6 января 2023Бывший СССР

Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ выполняют миссию НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Украинские военные выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте против России, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «1+1».

По словам политика, западные страны обязаны поставлять Киеву оружие. Он признал, что Киев выполняет миссию Североатлантического альянса. «Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — объяснил глава ведомства.

Резников напомнил о словах партнеров, которые считают, что Украина «как реальный щит прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал поставлять больше оружия Украине, так как это приблизит конфликт к мирному разрешению. 2 января Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны приготовиться к долгосрочной поддержке Украины, потому что Россия не демонстрирует готовности идти на уступки.

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Марина Совина
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