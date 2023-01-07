Маск сравнил бои на Украине с Первой мировой войной

Илон Маск назвал танки смертельной ловушкой и сравнил бои на Украине с Первой мировой

Условия боев на Украине схожи с Первой мировой войной, считает глава SpaceX и владелец Twitter Илон Маск. Об этом он написал в соцсети.

«Танки сейчас — смертельная ловушка. Поскольку ни одна из сторон не имеет превосходства в воздухе, остаются пехота и артиллерия — по сути, Первая мировая война», — высказался Маск в ответ на рассуждения разработчика игр и программиста Ричарда Гэрриота о том, что танки устарели как вид оружия. Гэрриот, в свою очередь, комментировал запись на тему передачи украинским войскам американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и эффективности противотанковых комплексов TOW, устанавливаемых в том числе на Bradley.

В начале января ряд стран объявили о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят БМП Bradley модификации M2A2, Германия — БМП Marder, Франция — бронеавтомобили AMX-10RC. Ранее страны Запада не передавали Киеву собственную наступательную бронетехнику, ограничиваясь помощью в снабжении танками и бронемашинами советской разработки со всего мира, а также бронетранспортерами, артиллерийскими установками и комплексами противовоздушной обороны.