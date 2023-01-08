Минобороны сообщило о гибели более чем 190 бойцов ВСУ после режима тишины

Минобороны доложило о ликвидации более чем 190 бойцов ВСУ после завершения режима тишины

После завершения действия режима прекращения огня российские военные поразили на разных направлениях спецоперации более чем 190 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 8 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На брифинге он отчитался по всем направлениям фронта, в том числе по купянскому. Как отметил Конашенков, российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. Уничтожено более 30 военных Украины, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

На краснолиманском направлении, как утверждается, российскими подразделениями нанесены артиллерийские удары по ВСУ вблизи сел Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянки в ДНР. Помимо этого, разбиты скопления живой силы и техники в районах Макеевки и Стельмаховки в ЛНР. По данным Конашенкова, ликвидировано не менее 50 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

На донецком направлении сорвана попытка 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск. Уточняется, что это произошло в направлении села Спорное в ДНР. Уничтожено до 70 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и пикап.

На южно-донецком направлении пресечены попытки диверсии. По словам Конашенкова, российские войска разбили группу разведки ВСУ вблизи Новомихайловки, Владимировки и Павловки в ДНР. В итоге ликвидированы более 40 военных Украины, один бронетранспортер и еще три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня российскими войсками. Как отмечал Конашенков, российская армия в районах проведения специальной военной операции с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом войска ВСУ продолжали вести интенсивные обстрелы городов и российских позиций.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.