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15:43, 8 января 2023Россия

Минобороны сообщило о гибели более чем 190 бойцов ВСУ после режима тишины

Минобороны доложило о ликвидации более чем 190 бойцов ВСУ после завершения режима тишины
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После завершения действия режима прекращения огня российские военные поразили на разных направлениях спецоперации более чем 190 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 8 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На брифинге он отчитался по всем направлениям фронта, в том числе по купянскому. Как отметил Конашенков, российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области. Уничтожено более 30 военных Украины, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

На краснолиманском направлении, как утверждается, российскими подразделениями нанесены артиллерийские удары по ВСУ вблизи сел Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянки в ДНР. Помимо этого, разбиты скопления живой силы и техники в районах Макеевки и Стельмаховки в ЛНР. По данным Конашенкова, ликвидировано не менее 50 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

На донецком направлении сорвана попытка 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск. Уточняется, что это произошло в направлении села Спорное в ДНР. Уничтожено до 70 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и пикап.

На южно-донецком направлении пресечены попытки диверсии. По словам Конашенкова, российские войска разбили группу разведки ВСУ вблизи Новомихайловки, Владимировки и Павловки в ДНР. В итоге ликвидированы более 40 военных Украины, один бронетранспортер и еще три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня российскими войсками. Как отмечал Конашенков, российская армия в районах проведения специальной военной операции с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом войска ВСУ продолжали вести интенсивные обстрелы городов и российских позиций.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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