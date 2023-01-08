В Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня российскими войсками

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков: российские войска соблюдали режим прекращения огня

Российские войска соблюдали объявленный режим прекращения огня, согласно договоренностям. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, объединенная группировка российских войск в районах проведения специальной военной операции с 12-ти часов 6-го января до 24-х часов 7-го января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Он подчеркнул, что все это время украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Так, на купянском и красно-лиманском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На соледарском, авдеевском и марьинском направлениях была 155 раз применена крупнокалиберная артиллерия.

Больше 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных снарядов систем залпового огня украинские войска выпустили по жилым кварталам Донецка. 89 раз артиллерийский огонь открывался противником в Запорожской области, и 55 раз — на херсонском и криворожском направлениях.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество. Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.