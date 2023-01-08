Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 8 января 2023Россия

В Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня российскими войсками

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков: российские войска соблюдали режим прекращения огня

Фото: РИА Новости

Российские войска соблюдали объявленный режим прекращения огня, согласно договоренностям. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, объединенная группировка российских войск в районах проведения специальной военной операции с 12-ти часов 6-го января до 24-х часов 7-го января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Он подчеркнул, что все это время украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Так, на купянском и красно-лиманском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На соледарском, авдеевском и марьинском направлениях была 155 раз применена крупнокалиберная артиллерия.

Больше 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных снарядов систем залпового огня украинские войска выпустили по жилым кварталам Донецка. 89 раз артиллерийский огонь открывался противником в Запорожской области, и 55 раз — на херсонском и криворожском направлениях.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество. Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об ответе на удар ВСУ по Макеевке
В Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня российскими войсками
В Германии выступили за отправку Киеву танков Leopard
Три человека погибли при взрыве в квартире в Москве
Маск анонсировал обновление с длинными постами для Twitter
Архитектор назвал главные антитренды в дизайне интерьера в 2023 году
Шведская лыжница-чемпионка потеряла сознание после финиша гонки на «Тур де Ски»
Пушков рассказал о расколе в Германии из-за поставок оружия Киеву
Полиция задержала армян-русофобов у российской военной базы в Гюмри
Европейский политик назвал временно невозможным отказ от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.