Жителей трех российских регионов предупредили об аномальных морозах

Жителей Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии предупредили об аномальных морозах

Синоптики предупредили жителей Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии об аномальных морозах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в Башкирии с 8 по 10 января местами температура воздуха ночью и утром понизится до минус 40-42 градусов, сообщили в региональном ГУ МЧС. Спасатели в Оренбургской области предупреждают, что 8 января ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 и более градусов: до минус 30-33 градусов ночью. Кроме того, прогнозируется сильный снег, метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Жителям Удмуртии пообещали, что аномальные морозы продлятся до 11 января. Температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более и достигнет минус 30-35 градусов.

Ранее о заморозках в ночь на 8 января предупредили жителей Сочи. Ночью и утром 8 января на побережье города температура воздуха опустится до минус 2 градусов. На дорогах местами возможна гололедица.