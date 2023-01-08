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04:36, 8 января 2023Россия

Жителям Сочи пообещали заморозки

Жителей Сочи предупредили о заморозках до минус 2 градусов в ночь на 8 января

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Администрация Сочи предупредила жителей города о заморозках в ночь на 8 января. Сообщение опубликовано на сайте городских властей.

Отмечается, что ночью и утром 8 января на побережье Сочи температура воздуха опустится до минус 2 градусов. На дорогах местами возможна гололедица, добавили там.

Власти добавили, что все службы переведены в усиленный режим работы по поручению главы города Алексея Копайгородского.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы, что морозы в регионе ослабеют в среду, 11 января. Уже в четверг, 12 января, температура в столице повысится еще больше, а в пятницу придет к климатической норме.

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Марина Совина
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