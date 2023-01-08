В Британии заявили о неожиданной проблеме в армии

Daily Mail: 40 тысяч военнослужащих в Великобритании страдает от ожирения

Четверть солдат армии Великобритании имеет опасный для жизни избыточный вес. На это указал обозреватель британской газеты Daily Mail Шон Рэймент.

В частности, по его данным, 40 тысяч из 145 тысяч военнослужащих страдают от избыточного веса или ожирения, заявил он. Кроме того, с 2010 года 5200 солдат были отстранены от службы в связи с этой проблемой. Также Рэймент добавил, что с 2014 года более 850 военнослужащим были прописаны таблетки для похудения. Еще 60 солдат перенесли операцию по липосакции.

Самый тяжелый боец армии Великобритании, которому приказали покинуть службу по медицинским показаниям, весил более 180 килограмм. При этом еще свыше 800 человек имели вес около 114 килограмм.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон обратил внимание, что все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса. Журналист отметил, что США пошли на решительный шаг и организовали курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса. Однако оказалось, что лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил.