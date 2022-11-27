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07:53, 27 ноября 2022Мир

В США назвали новую проблему американской армии

Обозреватель 19FortyFive Бейнон: американская армия столкнулась с ожирением солдат

Фото: Jonathan Ernst / Globallookpress.com

Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса. Об этом в своей новой стетье написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.

Журналист отметил, что США пошли на решительный шаг и организовали курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса. Однако оказалось, что лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. Как отметил автор материала, в этом году не хватило десять тысяч новобранцев.

«Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения», — уточнил обозреватель.

В статье также отмечается, что подготовительные курсы позволят нивелировать разницу в физической подготовке среди кандидатов в американскую армию. «Проблема заключается не столько в интересе к службе, сколько в привлечении квалифицированных кандидатов», — подытожил журналист.

Ранее начштаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл назвал логистику слабым местом американской армии. ОН подчеркнул, что возможности Вашингтона в этой отрасли «будут весьма спорными».

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Екатерина Подвигина
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