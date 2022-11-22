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21:48, 22 ноября 2022Мир

Названо слабое место армии США

Начштаба Сухопутных войск США Макконвилл назвал логистику слабым местом армии
Джеймс Макконвилл

Джеймс Макконвилл. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл рассказал, в чем заключается слабое место американской армии. Его слова приводит портал 19FortyFive.

Макконвилл назвал логистику слабым местом армии США и подчеркнул, что возможности Вашингтона в этой отрасли «будут весьма спорными». В материале также описывается концепция «центров тяжести» военного теоретика Карла фон Клаузенвица, которая предполагает нанесение ударов по источнику силы врага для победы. По мнению Макконовила, удары по логистике при экспедиционной операции на большом удалении от США являются косвенным способом нападения на страну.

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В статье отмечается, что удары по танкерам и авианосцам станут элементом военной стратегии Китая при столкновении с США в западной части Тихого океана. Целью таких атак является разделение сил противника для уничтожения их по отдельности. Подобная схема помогла бы Китаю победить США даже при меньших военных возможностях.

Ранее Макконвилл заявил о готовности защищать Швецию в процессе ее вступления в НАТО. «Мы разделяем одну и ту же стратегию, одни и те же технологии и процедуры», — подчеркнул он сходство двух стран.

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Марина Совина
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