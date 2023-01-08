Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 8 января 2023Россия

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов попал в крышу ангара для выращивания птицы. Взрывом оказалась повреждена кровля.

«Пострадавших нет», — заверил губернатор.

Ранее под обстрел в Белгородское области попало село Вязовое. Осколки боеприпасов выбили окна в частном доме, посекли забор и фасад, однако также никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
Образ Серябкиной в прозрачном костюме восхитил пользователей сети
Стало известно о погибшей при обстреле Старобешевской ТЭС
Американский журналист восхитился красотой россиянки и унизил США
18-летняя москвичка чуть не проиграла в русскую рулетку
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Закрытие ГУМ-катка на Красной площади продлили из-за морозов
В сети появилось видео уничтожения украинской техники под Кременной
Киссенджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру
В ЛНР возбудили дело о диверсии на магистральном газопроводе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.