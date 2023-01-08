Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов попал в крышу ангара для выращивания птицы. Взрывом оказалась повреждена кровля.

«Пострадавших нет», — заверил губернатор.

Ранее под обстрел в Белгородское области попало село Вязовое. Осколки боеприпасов выбили окна в частном доме, посекли забор и фасад, однако также никто не пострадал.