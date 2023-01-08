В США порассуждали об условиях передачи тяжелых вооружений для Украины
Передача тяжелой техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отменяет условия не наносить ударов по территориям, которые Запад признает частью России. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал американский обозреватель Андреас Клут.
Рассуждая о требованиях Вашингтона и Брюсселя, которые те предъявили Киеву для поставок наступательного оружия, журналист подчеркнул, что ВСУ по-прежнему не должны использовать его для ударов вглубь России. Он объяснил это рисками перетекания конфликта в полномасштабный, чего западные страны опасаются до сих пор.
«Если у Кремля, с [президентом России Владимиром] Путиным или без него, действительно есть красная черта, такое вторжение будет означать ее пересечение — как подразумевает российская ядерная доктрина», — объяснил Клут.
6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов. Средства предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».