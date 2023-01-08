В США порассуждали об условиях передачи тяжелых вооружений для Украины

Bloomberg: США передали вооружения Украине с условием не наносить удары вглубь России

Передача тяжелой техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отменяет условия не наносить ударов по территориям, которые Запад признает частью России. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал американский обозреватель Андреас Клут.

Рассуждая о требованиях Вашингтона и Брюсселя, которые те предъявили Киеву для поставок наступательного оружия, журналист подчеркнул, что ВСУ по-прежнему не должны использовать его для ударов вглубь России. Он объяснил это рисками перетекания конфликта в полномасштабный, чего западные страны опасаются до сих пор.

«Если у Кремля, с [президентом России Владимиром] Путиным или без него, действительно есть красная черта, такое вторжение будет означать ее пересечение — как подразумевает российская ядерная доктрина», — объяснил Клут.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов. Средства предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».