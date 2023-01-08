В Киеве собрали 57 тонн русскоязычных книг на переработку ради нужд ВСУ

Книжный магазин в Киеве собрал больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку ради ВСУ

Муниципальный книжный магазин в Киеве «Сяйво книги» сообщил, что собрал больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. «Страна.ua» пишет, что вырученные средства пошли на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представители книжного магазина в социальных сетях заявили, что, так как акция пользуется популярностью среди горожан, сбор книг было решено продлить до мая. Они упомянули, что уже больше 50 тонн русскоязычных книг «пошли в пользу окружающей среды».

Вырученные от сдачи на переработку деньги представители книжного передали в благотворительный фонд. На эти средства купили внедорожник и передали его украинской армии. Сообщается, что в дальнейшем деньги будут откладываться на покупку других автомобилей и необходимых на передовой вещей. Сдающим книги горожанам магазин делает скидку в 10 процентов.

В июне заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что страна должна расстаться с тяжелым для украинцев наследием Российской империи и отказаться от изучения русской литературы. «Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать», — добавил он.