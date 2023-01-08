В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато

Федеральное сетевое агентство ФРГ: рынок газа вышел на определенное ценовое плато

В настоящее время рынок газа вышел на определенное ценовое плато, но риски стремительного повышения стоимости данного энергоносителя пока сохраняются. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью Bild am Sonntag.

«Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года», — заявил он.

Ранее глава Федерального сетевого агентства заявил, что нынешняя зима с точки зрения газоснабжения Германии спасена. Мюллер посчитал, что этой зимой вряд ли «что-то пойдет не так», даже «при всех рисках неопределенности». Кроме того, отмечалось, что в ФРГ все более оптимистичны. «ПХГ заполнены более чем на 90 процентов — достойная внимания отметка», — заявил он.