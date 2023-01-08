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03:40, 8 января 2023Россия

Взрыв произошел в жилом доме в Дагестане

Взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском городе Хасавюрте
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском городе Хасавюрте. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону, передает ТАСС.

Сообщение о произошедшем на улице Датуева поступило спасателям в 02:35 по местному времени. Взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома. По предварительной информации, в результате есть пострадавшие. Подробности случившегося уточняются.

24 декабря двое россиян пострадали из-за взрыва баллона в частном доме в Волгоградской области. Из-за взрыва часть жилой постройки обрушилась. Под завалами, предположительно, оказалась 14-летняя школьница.

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Марина Совина
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