Взрыв произошел в жилом доме в Дагестане

Взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском городе Хасавюрте

Взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском городе Хасавюрте. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону, передает ТАСС.

Сообщение о произошедшем на улице Датуева поступило спасателям в 02:35 по местному времени. Взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома. По предварительной информации, в результате есть пострадавшие. Подробности случившегося уточняются.

24 декабря двое россиян пострадали из-за взрыва баллона в частном доме в Волгоградской области. Из-за взрыва часть жилой постройки обрушилась. Под завалами, предположительно, оказалась 14-летняя школьница.