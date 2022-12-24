Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 24 декабря 2022Россия

Российская школьница оказалась под завалом из-за взрыва баллона в частном доме

В поселке Иловля в результате взрыва газа в частном доме пострадали двое россиян

Фото: Shutterstock

В Волгоградской области двое россиян пострадали из-за взрыва баллона в частном доме. Об этом в субботу, 24 декабря, со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, взрыв газового баллона произошел в частном домовладении в поселке Иловля. Пострадали 64-летний мужчина и 52-летняя женщина. Из-за взрыва часть жилой постройки обрушилась. Под завалами предположительно оказалась 14-летняя школьница.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

13 декабря сообщалось, что о взрыве газа, который произошел в жилом доме в Элисте. Большая часть жильцов дома успела эвакуироваться, пострадала одна женщина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22
В сети назвали возможную причину поездки Зеленского в Вашингтон
Названа «пятая стихия» москвичей в позапрошлом веке
В российском городе ребенок нашел во дворе дома гроб с данными скончавшегося
Законность проведения США учений с опасными инфекциями на Украине оценили
Кадыров проведет прямую линию
Российская школьница оказалась под завалом из-за взрыва баллона в частном доме
В Италии завершение конфликта на Украине возложили на Путина
Черчесов объяснил неудачное выступление Роналду на чемпионате мира
Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.