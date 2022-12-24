Российская школьница оказалась под завалом из-за взрыва баллона в частном доме

В поселке Иловля в результате взрыва газа в частном доме пострадали двое россиян

В Волгоградской области двое россиян пострадали из-за взрыва баллона в частном доме. Об этом в субботу, 24 декабря, со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, взрыв газового баллона произошел в частном домовладении в поселке Иловля. Пострадали 64-летний мужчина и 52-летняя женщина. Из-за взрыва часть жилой постройки обрушилась. Под завалами предположительно оказалась 14-летняя школьница.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

13 декабря сообщалось, что о взрыве газа, который произошел в жилом доме в Элисте. Большая часть жильцов дома успела эвакуироваться, пострадала одна женщина.