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13:02, 8 января 2023Силовые структуры

В ЛНР возбудили дело о диверсии на магистральном газопроводе

МГБ ЛНР возбудило дело по факту подрыва магистрального газопровода в Лутугино

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело после взрыва, который произошел на магистральном газопроводе в населенном пункте Лутугино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело», — уточнили в министерстве. Там добавили, что в настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. Также правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

Взрыв на газопроводе в ЛНР произошел вечером 7 января. В результате 11 тысяч человек остались без газа. Позже в МЧС ЛНР заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал подрыв.

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Варвара Кошечкина
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