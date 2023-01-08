В ЛНР возбудили дело о диверсии на магистральном газопроводе

МГБ ЛНР возбудило дело по факту подрыва магистрального газопровода в Лутугино

Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело после взрыва, который произошел на магистральном газопроводе в населенном пункте Лутугино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело», — уточнили в министерстве. Там добавили, что в настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. Также правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

Взрыв на газопроводе в ЛНР произошел вечером 7 января. В результате 11 тысяч человек остались без газа. Позже в МЧС ЛНР заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал подрыв.