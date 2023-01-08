В ЛНР назвали предварительную причину взрыва на магистральном газопроводе

В МЧС ЛНР сообщили, что взрыв на газопроводе в Лутугине мог произойти из-за подрыва

Подрыв называется предварительной причиной взрыва, произошедшего на магистральном газопроводе в городе Лутугино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС ЛНР.

В ведомстве высказали предположение, что именно подрыв стал причиной взрыва и возгорания на местном газопроводе. В МЧС региона также рассказали, что без газоснабжения остались 13 315 абонентов в таких городах и селах, как Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Ленина и Роскошное. Помимо этого, 21 социально-значимый объект был лишен света после инцидента.

О взрыве на магистральном газопроводе в городе Лутугино стало известно вечером в субботу, 7 января. На месте происшествия возникло возгорание, а значительное число местных жителей осталось без газа. В тот момент в районе взрыва работали специалисты предприятия, которые боролись с возгоранием. О пострадавших пока информации нет.