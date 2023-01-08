Готового воевать за Украину актера Смольянинова призвали арестовать

Сенатор Долгов призвал арестовать готового воевать за Украину актера Смольянинова

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов призвал арестовать готового воевать за Украину актера Артура Смольянинова. Так политик прокомментировал скандальное YouTube-интервью бежавшего на Украину актера Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом).

«Мразь, просто мразь. В моральном смысле и во всех остальных смыслах мразь. <...> Человек точно наговорил себе на срок», — заявил Долгов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала объявить Смольянинова иноагентом. Она заявила, что считает его предателем и призвала ввести против него санкции.

8 января уехавший из России Смольянинов в интервью сообщил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил артист. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.