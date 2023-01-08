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22:52, 8 января 2023Россия

Готового воевать за Украину актера Смольянинова призвали арестовать

Сенатор Долгов призвал арестовать готового воевать за Украину актера Смольянинова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов призвал арестовать готового воевать за Украину актера Артура Смольянинова. Так политик прокомментировал скандальное YouTube-интервью бежавшего на Украину актера Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом).

«Мразь, просто мразь. В моральном смысле и во всех остальных смыслах мразь. <...> Человек точно наговорил себе на срок», — заявил Долгов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала объявить Смольянинова иноагентом. Она заявила, что считает его предателем и призвала ввести против него санкции.

8 января уехавший из России Смольянинов в интервью сообщил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил артист. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

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Марина Совина
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