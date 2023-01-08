Готового воевать за Украину актера Смольянинова призвали объявить иноагентом

Депутат Драпеко призвала объявить готового воевать за Украину Смольянинова иноагентом

Готового воевать за Украину актера Артура Смольянинова надо объявить иностранным агентом, призвала советская и российская актриса кино, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

8 января уехавший из России Смольянинов в интервью сообщил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил артист. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Я считаю, что он предатель. Безусловно, надо ввести санкции — надо объявить его иностранным агентом Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре

«Он потерял и любовь зрителей, и признание. У артистов часто бывает разница между брутальной внешностью и внутренним содержанием. Мы берем на роли героев людей, которые похожи на героев. Он один из таких. Настоящие герои обычно не похожи на кинематографический образ: они не так брутальны и не так выразительны», — заявила Драпеко.

17 октября стало известно, что на Смольянинова был составлен административный протокол за дискредитацию российской армии. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточнялось.

Сам актер прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии словами о том, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия».

