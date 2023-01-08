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19:58, 8 января 2023Россия

Готового воевать за Украину актера Смольянинова призвали объявить иноагентом

Депутат Драпеко призвала объявить готового воевать за Украину Смольянинова иноагентом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Готового воевать за Украину актера Артура Смольянинова надо объявить иностранным агентом, призвала советская и российская актриса кино, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

8 января уехавший из России Смольянинов в интервью сообщил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил артист. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Я считаю, что он предатель. Безусловно, надо ввести санкции — надо объявить его иностранным агентом

Елена Драпекопервый зампред комитета Госдумы по культуре

«Он потерял и любовь зрителей, и признание. У артистов часто бывает разница между брутальной внешностью и внутренним содержанием. Мы берем на роли героев людей, которые похожи на героев. Он один из таких. Настоящие герои обычно не похожи на кинематографический образ: они не так брутальны и не так выразительны», — заявила Драпеко.

17 октября стало известно, что на Смольянинова был составлен административный протокол за дискредитацию российской армии. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточнялось.

Сам актер прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии словами о том, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия».

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Алена Шевченко
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