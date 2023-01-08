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23:29, 8 января 2023Мир

Эрдоган обвинил торговцев оружием в обогащении на украинском конфликте

Президент Турции Эрдоган обвинил торговцев оружием в обогащении на украинском конфликте

Фото: Turkish presidency apaimages / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил торговцев оружием в обогащении на украинском конфликте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

На встрече в Анталье турецкий лидер поинтересовался, какие шаги международное сообщество приняло для урегулирования конфликта. «Все помогают торговцам оружием. Мы же думаем о том, как обеспечить мир, поэтому одновременно общаемся с [главой российского государства Владимиром] Путиным и [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — подчеркнул Эрдоган.

Он заверил, что Анкара искренне прилагает усилия для поиска мирного решения.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал президента России Владимира Путина к скорейшему одностороннему прекращению огня на Украине и урегулированию кризиса мирным путем. В переговорах с российским президентом он высказал мнение, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий. В тот же день Эрдоган провел переговоы с Зеленским и предложил посредничество в урегулировании конфликта на Украине.

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Марина Совина
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