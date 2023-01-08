Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажке в Хасавюрте

ГУМЧС по Дагестану: спасатели ликвидировали открытое горение в пятиэтажке в Хасавюрте

Спасатели ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте. Об этом сообщает ГУ МЧС по Дагестану.

Пожар на первом этаже пятиэтажного дома начался после взрыва газа. Причины взрыва уточняются. К тушению были привлечены 28 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара пострадали три человека, в том числе трехлетний ребенок. Сейчас девочка, а также 23-летняя жительница, госпитализированы. Еще одного пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.