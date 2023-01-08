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03:59, 8 января 2023Россия

При взрыве газа в жилом доме в Дагестане пострадал ребенок

«Известия»: трехлетняя девочка пострадала при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

В дагестанском городе Хасавюрте при взрыве газа в жилом доме пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Уточняется, что среди пострадавших — трехлетняя девочка и 23-летняя жительница. В настоящий момент обе находятся в больнице. Еще одного пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

По данным издания, инцидент произошел в пристройке, в которой располагалась однокомнатная квартира.

Как отмечает «Интерфакс», в результате ЧП никто не погиб. «Жертв удалость избежать. Пострадали жильцы квартиры на первом этаже, где располагался эпицентр взрыва», — сообщил источник агентства. Отмечается, что на месте взрыва начался пожар, однако его удалось быстро потушить. Кроме того, из здания было эвакуировано 19 человек.

О взрыве газа в жилом доме на улице Датуева в Хасавюрте стало известно ранее 8 января. Сообщение о произошедшем поступило спасателям в 02:35 по местному времени.

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Марина Совина
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