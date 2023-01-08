Девятилетний ребенок решил фотографироваться с ружьем и застрелил мать

Sabah: девятилетний ребенок случайно зстрелил мать, фотографируясь с ружбьем

Девятилетний мальчик решил фотографироваться с ружьем и случайно застрелил мать в Турции. Об этом сообщает газета Sabah.

Трагедия произошла в городе Сиверек провинции Шанлыурфа на юге страны. По информации издания, ребенок фотографировался с винтовкой, находясь дома с матерью. Его палец нажал на курок, и он случайно выстрелил в голову стоявшей перед ним женщины.

Прибежавшие на звук выстрела родственники вызвали экстренные службы. Однако спасти женщину не смогли. Мальчик дал показания в полицейском участке в присутствии психолога, после чего был отпущен. Полиция начала расследование.

Ранее в США мальчик из штата Пенсильвания случайно застрелил старшего брата из ружья, найденного в подвале у родственников.