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00:06, 9 января 2023Мир

Девятилетний ребенок решил фотографироваться с ружьем и застрелил мать

Sabah: девятилетний ребенок случайно зстрелил мать, фотографируясь с ружбьем

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Девятилетний мальчик решил фотографироваться с ружьем и случайно застрелил мать в Турции. Об этом сообщает газета Sabah.

Трагедия произошла в городе Сиверек провинции Шанлыурфа на юге страны. По информации издания, ребенок фотографировался с винтовкой, находясь дома с матерью. Его палец нажал на курок, и он случайно выстрелил в голову стоявшей перед ним женщины.

Прибежавшие на звук выстрела родственники вызвали экстренные службы. Однако спасти женщину не смогли. Мальчик дал показания в полицейском участке в присутствии психолога, после чего был отпущен. Полиция начала расследование.

Ранее в США мальчик из штата Пенсильвания случайно застрелил старшего брата из ружья, найденного в подвале у родственников.

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Марина Совина
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