Европейский политик назвал временно невозможным отказ от российского газа

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош: отказаться от российского газа пока не получится

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил, что ближайшие два года ситуация в сфере европейской энергетики будет оставаться тяжелой и отказ от российского газа в течение этого времени точно невозможен. Такой прогноз он сделал в воскресном интервью национальной радиостанции «Кошут», сообщает ТАСС.

Интервьюер задал вопросу Лантошу о возможном дефиците газа в ЕС в объеме 30 миллиардов кубометров. Политик заверил, что государства содружества уже предпринимают меры: в странах Евросоюза, имеющих выход к морю, идет строительство 25 крупных терминалов для приема сжиженного природного газа. По его словам, со временем он заменит российский газ, поступавший по трубопроводу «Северный поток», а нынче идущий через «Турецкий поток».

Политик подчеркнул, что только в тот момент, когда терминалы будут достроены, можно будет говорить о независимости от российского энергоресурса. «Строительство терминалов уже началось, но 2023-2024 годы будут тяжелыми для Европы», — отметил он.

Лантош добавил, что уровень запасов топлива в газохранилищах страны сейчас достаточно высокий, так как страна получает газ по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Он утверждает, что поэтому жители Венгрии платят за газ меньше всех в Евросоюзе. Тем не менее политик обозначил твердое намерение добиваться укрепления энергетической независимости страны и использовать в этих целях собственные источники энергии, включая альтернативную и ядерную энергетику.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что в настоящее время рынок газа вышел на ценовое плато, но риски стремительного повышения стоимости энергоносителя пока сохраняются. При этом, по его словам, все еще сохраняются три серьезных фактора риска, один из которых — безопасность всей газовой инфраструктуры.

