Патриарх Кирилл прокомментировал выезд их страны украинских архиереев

Патриарх Кирилл заявил, что церковь молится за архиереев, которые покинули Украину

Церковь молится за архиереев, которые покинули Украину и спрятались. Так выезд из страны украинских священнослужителей прокомментировал патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

«Задача Церкви — молиться за землю украинскую, за благочестивый украинский народ, за священников и архиереев, которые встали на путь исповеднический. Молиться и за тех, кто убоялся, исчез из поля зрения — вроде бы призван был защищать православие, а исчезли. Где они находятся, куда уехали, в какой стране? Бог всем им судья», — сказал он.

Патриарх также указал, что РПЦ продолжает молитву «за скорейшее воцарение мира и прекращение междоусобной брани».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя призвал верующих молиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви. Он выразил надежду, что «дьявольские искушения» в попытке разрушить каноническую православную церковь на Украине отступят, и призвал верующих вознести молитву за своих родных и за Родину.