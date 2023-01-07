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05:48, 7 января 2023Россия

Патриарх Кирилл призвал молиться за прихожан Украинской православной церкви

Патриарх Кирилл призвал молиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл . Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя призвал верующих молиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Я всем желаю помолиться <…> за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия», — сказал глава РПЦ.

Патриарх выразил надежду, что «дьявольские искушения» в попытке разрушить каноническую православную церковь на Украине отступят. Он призвал верующих вознести молитву за своих родных и за Родину.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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Марина Совина
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